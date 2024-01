Caravana medicală AUR în trei comune din Mureș Caravana medicala AUR va ajunge timp de 6 zile in județul Mureș, in perioada 19-24 februarie, și va ajunge in trei comune. „In perspectiva, sunt doua comune de pe campie și una de pe Valea Mureșului", a declarat Razvan Biro, președintele AUR Mureș, menționand ca localitațile urmeaza sa fie anunțate in perioada urmatoare. Potrivit acestuia … Post-ul Caravana medicala AUR in trei comune din Mureș… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsitul de an, cu multe petreceri si distractii, este o perioada plina de tentatii pentru a consuma alcool in exces si substante psihoactive, iar pentru traficantii de droguri un moment prielnic pentru a castiga mai mult. Specialiștii antidrog ne sfatuiesc sa stam departe de consumul de substanțe…

- Cei care au case scumpe sau mașini de lux trebuie sa le declare la ANAF in perioada urmatoare și sa plateasca un nou impozit pentru acestea. Este vorba despre proprietați de peste 500.000 de euro și de automobile de la 75.000 de euro, in sus. ANAF urmeaza sa publice un model de declarație pentru taxa…

- Incepand de vineri. 8 decembrie, pana duminica, 17 decembrie, pe scena amplasata in centrul municipiului Baia Mare vor avea loc o serie de spectacole. Evenimentele sunt organizate de Asociația Culturala Artistica “Copii Centenarului” in colaborare cu Primaria Baia Mare. Mai jos programul evenimentelor …

- UMFST G.E. Palade Targu Mureș anunța organizarea, in data de 7 decembrie 2023, ora 13:30, la Centrul UNiX, a Conferinței cu participare internaționala „Obezitatea și tulburarile de alimentație. O abordare integrata medicala și umanista". Conferința va prezenta rezultatele obținute prin proiectul Connected…

- Se spune ca dupa batalia de la Nedao, gepizii invingatori au ocupat campia Tisei și o mare parte din Transilvania. Este o perioada cu informații adesea contradictorii, dar cu bogate descoperiri arheologice in Transilvania și Banat. Valuri de popoare migratoare, razboaie tribale, alianțe, regate efemere…

- Caravana mobila pentru screningul cancerului de col uterin va fi prezenta in perioada 18-19 noiembrie 2023 (Sambata si Duminica), in parcarea Shopping City Targu Mures, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 242. Programul caravavei in perioada 18 – 19 noiembrie este urmatorul: 18 noiembrie 2023 (Sambata)…

- O categorie de angajați din Romania vor avea noi beneficii, printre care o zi libera la aniversare si zece zile libere in caz de urgența medicala in familie. Vorbim despre angajatii din structurile Ministerului de Afaceri Interne, pentru care contractul colectiv de munca a fost actualizat cu o serie…

- Jucatoarea ACSF Fotbal Feminin Baia Mare , Candea Andreea , convocata la echipa naționala U15 a Romaniei pentru dubla cu Polonia, in perioada 2-9 noiembrie. Selecționata U15 a Romaniei va efectua un stagiu de pregatire cu doua meciuri amicale impotriva selecționatei similare din Polonia in perioada…