- Carantinarea turistilor care intra in Romania, indiferent de categoria lor, ar putea fi evitata prin efectuarea de teste rapide antigen la intrarea in tara, a declarat presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Dumitru Luca, intr-un comunicat remis marti de organizatie.Declaratia…

- ”Asociatia Europeana a Agentiilor de Turism (ECTAA) – unde Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) este membru cu drepturi depline – a tras un semnal de alarma, printr-un comunicat de presa, impreuna cu HOTREC (Asociatia Hotelurilor, Restaurantelor, Barurilor si Cafenelelor si a unitatilor…

- Noua varianta de coronavirus Omicron continua sa se raspândeasca în Europa. Joi, Franța și Grecia au confirmat primele cazuri de infectare cu noua tulpina care stârnește îngrijorare în întreaga lume. Joi, Franța a confirmat primul sau caz cu noua tulpina…

- Noi masuri urgente ale Guvernului britanic in vederea combaterii raspandirii noii variantei Omicron Covid -19 intra in vigoare de maine. Astfel, incepand de marți, 30 noiembrie: - toate persoanele (inclusiv cele vaccinate cu ambele doze) care sosesc in Anglia vor trebui sa efectueze…