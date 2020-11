Stiri pe aceeasi tema

- Politia franceza anunta ca a arestat un barbat care s-a plimbat marti cu o maceta asupra sa printr-o zona din centrul Parisului, informeaza Agerpres. Purtatorul de cuvant al politiei franceze a declarat ca mai multi trecatori au sesizat politia dupa ce l-au vazut pe barbat. Acesta a fost arestat in…

- Un barbat care s-a plimbat marti cu o maceta asupra sa printr-o zona din centrul Parisului a fost arestat in camera sa de hotel, a declarat un purtator de cuvant al politiei franceze, potrivit Reuters. Mai multi trecatori au sesizat politia dupa ce l-au vazut pe barbat, a adaugat purtatorul…

- Doua persoane au fost omorate si alte cinci au fost ranite intr-un atac „cu o arma alba medievala“ in orașul canadian Quebec, in noaptea de Halloween, scrie larepubblica . Ucigașul, care a actionat in jurul Pieței Parlamentului din centrul istoric al orașului, era „imbracat ca un samurai” și a folosit…

- Franta intra in carantina totala, dupa ce autoritatile au decis sa impuna noi restrictii de deplasare in incercarea de a tine sub control raspandirea virusului SARS-CoV-2. Mii de oameni si-au facut bagajele si s-au urcat in masini vrand sa paraseasca marile orase, in speranta ca vor putea depasi mai…

- O tanara romanca a fost ucisa duminica seara in Franța, intr-o lupta de strada la care au luat parte 20 de oameni, scrie France 3. Cei 20 de combatanți s-au taiat cu cuțitele, șase dintre ei fiind de asemenea raniți, doi foarte grav.Duminica seara, in jurul orei 20:30, a izbucnit o lupta intre doua…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a decis duminica sa intareasca securitatea scolilor si supravegherea propagandei islamiste radicale online, dupa decapitarea unui profesor de istorie in regiunea Parisului de catre un tanar islamist cecen. Politia franceza a lansat luni dimineata operatiuni impotriva…

- Franța se pregatește sa expulzeze 231 de straini aflați pe o lista de supraveghere a guvernului pentru presupuse credințe religioase extremiste, dupa uciderea profesorului Samuel Paty de catre un tanar islamist de origine cecena, au declarat surse din Poliția pariziana, potrivit Reuters.Ministrul de…

- Ministrul francez de finanțe, Bruno Le Maire, a declarat duminica ca va propune întarirea controalelor asupra fluxurilor financiare ale unor asociații islamiste, dupa decapitarea unui profesor de catre un atacator islamist, relateaza Mediafax citând Reuters.„Exista o problema…