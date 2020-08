Carambol pe DN18 la Vişeu de Sus. Patru autoturisme distruse în urma impactului Carambol pe DN18 la Viseu de Sus. Patru autoturisme distruse in urma impactului Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Ieri, la ora 15:45, pe D.N. 18, in localitatea Viseu de Sus, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme. Accidentul s-a produs pe fondul nerespectarii distantei regulamentare. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a unei pasagere in varsta de 34 de ani, care a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. Cei patru conducatori auto… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

