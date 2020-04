Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Alba Iulia cumpara peste 5.800 de tone de piatra concasata și balast, pentru repararea și intreținerea, in regie proprie, a drumurilor nemodernizate din municipiu. Primaria Alba Iulia a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru achiziția de piatra concasata…

- Caminul Colegiului „I.D. Lazarescu” din Cugir va fi in curand reabilitat. Cladirea cu trei etaje, construita in anii 1970, va fi modernizata printr-o investiție estimata la 5,9 milioane de lei. Primaria Cugir a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru servicii de proiectare…

- Autoritatea contractanta, Orașul Cugir doreste sa atribuie un contract de Servicii de proiectare tehnica, detalii de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului privind realizarea investitiei ”Reabilitare Camin Colegiul I.D. Lazarescu – Cugir”. Licitația a fost lansata recent in Sistemul…

- Dedesubturile acestei afaceri pot fi lesne de ințeles. Un asistent comunitar despre care nu se poate spune foarte clar daca mai lucreaza sau nu la Primaria Rachiți a incheiat un contract cu administrația publica locala pentru a furniza… banci. Totul s-a facut in doar zece minute, pe Sistemul Electronic…

- Sala de sport din localitatea Șugag va fi reabilitata și extinsa, printr-o investiție de peste 830.000 de lei. Proiectul prevede construirea unor anexe alipite de cladire, realizarea unui sistem de incalzire, refacerea finisajelor și reabilitarea termica. Primaria Șugag a lansat recent in Sistemul Electronic…

- Aproape 4 kilometri de strazi din localitatea Cistei, comuna Mihalț, vor fi asfaltate și reabilitate, printr-o investiție de peste 2,3 milioane de lei. Primaria comunei Mihalț a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație privind proiectarea și execuția lucrarilor de…

- Primarul Slatinei a anunțat la prezentarea bugetului ca, cel mai probabil, investiția la sala polivalenta va fi abandonata. Primaria a platit lucrari in avans de 16 milioane de lei, iar acum iși vrea banii. Proiectul deosebit de ambițios de construire a unei sali polivalente cu 3.000 de locuri a fost…

- Progrese in implementarea serviciului de transport public ecologic, la Aiud. Primaria a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație privind achiziția de servicii de consultanta in domeniul managementului de proiect pentru obiectivul de investitii din cadrul proiectului…