Stiri pe aceeasi tema

- Din totalul de bunuri descoperite, au fost constatate si marfuri susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate ale unor marci protejate, fiind demarata procedura prevazuta de Regulamentul UE nr. 608/2013 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor…

- In data de 29 octombrie 2019, inspectorii vamali din cadrul Biroului vamal de frontiera Constanta Sud, actionand in baza atributiilor de serviciu, au descoperit, la efectuarea controlului fizic, 266326 bucati produse cosmetice fond de ten, farduri, creioane etc , de parfumerie apa de toaleta apa de…

- Descoperire impresionanta in bucataria unei batrane care locuieste in apropiere de Paris. O pictura care atarna deasupra unei plite in casa batranei s-a dovedit a fi o opera de arta atribuita...

- El a precizat joi, dupa sedinta forului judetean, ca a fost aprobata documentatia tehnico-economica pentru viitorul centru de ingrijire si asistenta, iar realizarea obiectivului va dura doi-trei ani. "Este o investitie noua. La Falcoiu, prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Captura de 75 kg de cocaina, cu o valoare de peste 5 milioane de leva (2,5 milioane de euro) pe piata neagra. Drogurile au fost descoperite intr-un depozit de fructe si legume din Burgas, Bulgaria. Drogurile erau ascunse in cutii cu banane si au fost descoperite intamplator de muncitorii care descarcau…

- Aproximativ 40.000 de flacoane cu parfum, in valoare de 2,4 milioane de euro, ascunse intr-un camion ce transporta servetele din Turcia catre Romania, au fost confiscate de politistii de frontiera giurgiuveni."La Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat, pe sensul de intrare in…

- Directia Generala a Vamilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a confiscat in primele sase luni ale anului un numar de 25,28 milioane tigarete, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut cand au fost confiscate 11,53 milioane tigarete. Fiecare container de tigari ilegale…

- Directia Generala a Vamilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a confiscat in primele sase luni ale anului un numar de 25,28 milioane tigarete, dublu comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut cand au fost confiscate 11,53 milioane tigarete, spune vicepresedintele ANAF,…