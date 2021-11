Capitala se apropie de pragul de 70% din populație vaccinată anti-Covid cu cel puțin o doză Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a anunțat, marți, ca Bucureștiul va trece de pragul de 70% din populația de peste 12 ani vaccinata cu cel puțin o doza, in urmatoarea saptamana. In prezent, 65% din populația de peste 12 ani din București este vaccinata. Județul Cluj are o rata de acoperire vaccinala de 57%, urmat de Constanța, cu 54% și Sibiu, cu 51%. 19 județe au rate intre 40% și 50%, 17 județe au intre 30% și 40%, iar doua județe de doar 27-29%. Valeriu Gheorghița a precizat insa ca Romania are o rata de acoperire vaccinala cu 15% mai mica decat media la nivelul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

