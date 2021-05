Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare in Capitala a scazut marti sub 1,5 la mia de locuitori, iar joi Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta ar putea decide noi masuri de relaxare, daca trendul se mentine descendent. Conform datelor DSP Bucuresti, marti, rata infectarilor cu noul coronavirus in Capitala…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului București se reunește, duminica, intr-o sedinta online, de la ora 11.00, potrivit unui anunt al Prefecturii Capitalei. Rata de infectare a fost sambata, in Capitala, de 2,86 la mie, iar vineri a fost de 2,98. Prefectul Alin Stoica a anuntat ca CMBSU…

- Alin Stoica a stat de vorba cu jurnaliștii, la Prefectura, dupa ce GCS a anunțat situația zilnica a infectarilor. Salile de sport, cele de spectacole și restaurantele vor fi redeschise parțial dupa ce rata de infectare a scazut „Masurile pentru weekend se vor aplica de vinerea urmatoare, pentru salile…

- Capitala ar putea scapa astazi de mai multe restricții. Rata de infectare in București a ajuns, luni, la 3,46 la mia de locuitori, conform datelor anunțate de catre Direcția de Sanatatate Publica. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat ca va convoca Comitetul pentru Situații de Urgența București,…

- Prefectul Capitalei Alin Stoica a anunțat ca sambata va avea loc o sedinta online a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru a prelungi masurile luate in Bucuresti, care expira in noaptea de 24 aprilie. In schimb, orașele Popești-Leordeni, Voluntari, Pantelimon și comuna Domnești ies…

- Comitetul pentru Situații de Urgența al Municipului București a decis sambata mai multe masuri restrictive in Capitala. Potrivit prefectului Capitalei Alin Stoica, rata de incidența calculata la 14 zile este de 6,88 la mia de locuitori. Prin urmare, Comitetul a dispus pentru București urmatoarele masuri…

- Bucureștiul a intrat in scenariul roșu, dupa ce rata de incidența COVID a urcat la 3,05, potrivit datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica. Joi, incidența era de 2,79 la mie, iar vineri a ajuns la 3,05. Potrivit reglementarilor, la rata de incidența peste 3 la mie se inchid restaurantele, cinematografele,…