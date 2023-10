Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile Greciei din turism au inregistrat un nou record in primele sapte luni din 2023, conform datelor oficiale, in timp ce exista o cerere solida pentru calatorii in perioada toamnei, inclusiv in noiembrie, informeaza publicatia Ekathimerini.

- Se pare ca din cauza vremii nefavorabile autoritatile au amanat debarcarea, arata Ministerul Afacerilor Externe (MAE). De asemenea, alti romani sunt blocati in momentul de fața in hoteluri aflate in zone afectate de inundatii. „In acest context, reprezentantii oficiului consular au efectuat demersuri…

- Autoritațile grecești au inceput sa limiteze numarul zilnic de turiști care pot vizita una dintre cele mai populare atracții ale țarii - Acropole din Atena, transmite CNN. Incepind cu 4 septembrie, potrivit deciziei autoritaților, Acropole poate fi vizitata doar de 20.000 de turiști pe zi. In acest…

- Uniunea Europeana se confrunta cu cel mai mare numar de migranti din 2015 si pana in prezent, cei mai multi dintre acestia sosind in Italia si Grecia unde mecanismele de receptie au fost expuse la un stres puternic.

- Grecii estimeaza un numar record de turiști romani in 2023. Incasarile au crescut mult fața de perioada de dinaintea pandemiei Grecii estimeaza un numar record de turiști romani in acest an. Deși datele nu sunt inca centralizate pentru ca nu s-a terminat sezonul, se pare ca in acest an, peste 2 milioane…

- Manchester City - Sevilla, meci contand pentru Supercupa Europei, este programat, miercuri, 16 august, de la ora 22:00, pe Stadionul Georgios Karaiskakis din Pireu, Atena (Grecia), si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Vizitele la Acropole din Atena, cel mai popular sit arheologic din Grecia, vor fi limitate incepand de luna viitoare la maximum 20.000 de vizitatori pe zi si vor fi supuse unor limite de intrare variabile pe ora, a anuntat miercuri guvernul elen, potrivit AP. Ministrul Culturii, Lina Mendoni, a declarat…

- Croația se așteapta la un numar record de turiști anul acesta. Printre motive se numara și serviciile excelente oferite - dar pentru europeni, un avantaj in plus este ușurința accesului: spre deosebire de noi, Croația a intrat in spațiul Schengen.