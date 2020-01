Capitala, bătălie între aliați Ideea unui candidat comun la Capitala, deși susținuta de PNL, USR, PLUS, PMP, prinde greu radacini. In Alianța USR-PLUS disputa e veche și nu da semne sa se incheie, in pofida declarațiilor de bune intenții formulate de rivali. Divergențele din alianța sunt exploatate de liberali care spera ca propriul candidat sa fie astfel mai ușor de sprijinit de toți ceilalți. Iar PMP pare dispus sa intre in joc. Cu dreapta divizata, singurul motiv de neliniște pentru actualul edil al Bucureștiului, Gabriela Firea, și PSD e perspectiva revenirii la alegerea primarilor in doua tururi. Deocamdata, in teritoriu,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

