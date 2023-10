Stiri pe aceeasi tema

- NATO comanda, Romania accepta. Practicam, le bagam rusilor batul prin gard. Militari britanici vor veni anul viitor pentru a pregati ucraineni, in bazele romane. Guvernul a aprobat deja cadrul legal privind antrenarea pilotilor ucraineni pe aeronave F- 16 in Romania. Romania face o favoare Ucrainei…

- O fata de 12 ani a disparut, sambata, de acasa, din orașul Popești Leordeni, județul Ilfov, polițiștii demarand verificarile pentru identificarea ei.Polițiștii Serviciul de Investigații Criminale Ilfov cauta o fata in varsta de 12 ani, care a plecat de la domiciliu din orașul Popești Leordeni, județul…

- Dupa anii marcați de pandemia de coronavirus, obiceiurile de pe piața muncii s-au modificat, iar angajații și angajatorii sunt nevoiți sa se adapteze noilor realitați. Un studiu EY 2023 Work Reimagined Survey arata ca, la nivel global, jumatate dintre angajați prefera sa vina la birou cel mult o zi…

- In ultimele decenii, se observa și in Romania intenția laudabila de a conserva cladiri vechi, de a readuce la viața spații abandonate, de a reinventa și de a pastra ceea ce este cu adevarat valoros prin intevenții inspirate, suprinzatoare și de bun gust. Este imbucuratoare aceasta tendința, mai ales…

- In ziua in care o a patra victima a exploziei din Crevedia a decedat, primarul din localitate inca refuza sa priveasca realitatea in fata. Florin Petre, primarul din Crevedia, a facut in aceasta dimineata un adevarat tur de forta prin localitate, dar nu a dat explicatii oamenilor, ci din contra a continuat…

- Personalul Amazon din SUA a primit un e-mail de avertizare din partea companiei pentru ca nu a petrecut suficient timp la birou, dupa ce prezenta angajatilor a fost monitorizata, relateaza BBC, potrivit news.ro.Unora dintre angajati li s-a spus ca ”nu indeplinesc in prezent asteptarile noastre de…

- Ministerul Finanțelor a anunțat miercuri setul de masuri privind structurile organizatorice autoritați publice și locale. La nivel local, spune ca dispare funcția de șef birou. Numarul de secretari de stat, subsecretari de stat, functiile asimilate de demnitate publica vor fi reduse 20%. Totodata, se…