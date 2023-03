Stiri pe aceeasi tema

- Capacitațile de producere a energiei electrice din surse de energie regenerabile inregistreaza o creștere semnificativa in Republica Moldova. Potrivit datelor din oficiu disponibile ale Agenției pentru Eficiența Energetica, capacitațile instalate de producere a energiei electrice prin intermediul centralelor…

- Cat suntem de gata de aderare la UE? Comisia Europeana a publicat saptamana trecuta raportul-radiografie referitor la cum era pregatita R. Moldova de aderare la inceputul anului 2022, la cateva luni de la venirea PAS la guvernare. (…) Potrivit documentului țara noastra are de facut mari eforturi la…

- Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a Republicii Moldova a abrogat Hotararea Consiliului de Administrație privind interzicerea exportului energiei electrice din Republica Moldova in perioada stării de alertă, pe piața energiei electrice, adoptata in luna octombrie.

- Primaria Seini: beneficiari ai certificatului de prosumator (client final care detine instalatii de producere a energiei electrice) la statia de biogaz! „Suntem foarte bucurosi ca la Seini am obtinut certificatul de prosumator (client final care detine instalatii de producere a energiei electrice) la…

- Comisia Europeana a cerut Croatiei, Romaniei si Ungariei sa prezinte rapoarte referitoare la obiectivele lor nationale privind energia din surse regenerabile, respectiv eficienta energetica, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, in coordonare cu autoritati judiciare din Republica Moldova, efectueaza, marti, peste 30 de perchezitii, dintre care cinci puncte de trecere a frontierei, intr-un dosar de coruptie. Potrivit unui comunicat al DNA transmis Agerpres , in cursul zilei de marti,…

- Panourile fotovoltaice sau solare si pompele de caldura ar trebui sa fie mai ieftine, incepand de luni, dupa intrarea in vigoare a legii care reduce taxa pe valoare adaugata la aceste produse de la 19% la 5%. Masura a fost luata de autoritati pentru a stimula instalarea sistemelor ecologice de producere…

- SUA a oferit 30 de milioane de dolari Republicii Moldova, destinați sectorului energetic. Banii sunt reprezinta sprijin din partea Agentiei SUA pentru Dezvoltare Internationala (USAID), anunța președinta acestei țari, Maia Sandu.