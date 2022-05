Stiri pe aceeasi tema

- Un volum record de titei rusesc este incarcat in petroliere, cantitati fara precedent urmand sa ajunga in India si China, in conditiile in care alte state au restrictionat importurile, din cauza razboiului din Ucraina, transmite Bloomberg.

- China cauta sa-si refaca stocurile strategice de titei cu petrol ieftin din Rusia, un semn ca Beijingul isi intareste legaturile energetice cu Moscova, intr-un moment in care Europa vrea sa interzica importurile din cauza razboiului din Ucraina, transmite Bloomberg.

- Veniturile Rusiei din vanzarea de petrol au crescut cu 50- in acest an, in pofida boicotului din unele state, arata datele prezentate azi de catre Agentia Internationala pentru Energie (AIE). Moscova a facut circa 20 de miliarde de dolari pe luna din vanzarea petrolului brut si a produselor sale secundare,…