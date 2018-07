Stiri pe aceeasi tema

- „Primul modul al Atelierului Identitate a avut o evoluție extraordinara și a construit in jurul sau o comunitate reunita in jurul cavalului, formata atat din cei 25 de participanți, veniți din Romania (Timișoara, București, Oradea, Arad, Cluj, Constanța), Marea Britanie și Danemarca, cat…

- Luna iulie reunește din nou la Teatrul Național oameni preocupați de recuperarea prin muzica a trecutului, ca declanșator al evoluției personale. Este vorba despre Cantecele aerului, cel de-al doilea modul al Atelierului Identitate, un proiect al Teatrului Național din Timișoara, impreuna cu Subcarpați…

- Teatrul Național, Subcarpați și Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana lanseaza cel de-al doilea modul al Atelierului IDENTITATE, intitulat Cantecele aerului. „Unii s-au grabit la oraș. Iar alții au stat mai mult la țara. Poate de aceea tradițiile noastre sunt atat de frumoase. E pacat sa…

- „Unii s-au grabit la oraș. Iar alții au stat mai mult la țara. Poate de aceea tradițiile noastre sunt atat de frumoase. E pacat sa le uitam. Inscrie-te la Atelierul Identitate și ajuta-ne sa promovam cavalul romanesc!” Așa suna invitația lansata de Marius Andrei Alexe sau Bean MC, așa cum este…

- Timișorenii redescopera cavalul, instrument popular național. Teatrul Național, Subcarpați și Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana lanseaza cel de-al doilea modul al Atelierului Identitate intitulat Cantecele aerului. Acesta este un program care se desfașoara gratuit, menit sa apropie tinerii…

- Cateva zeci de mii de turisti au ajuns in minivacanta de Rusalii, pe litoralul romanesc, unde jumatate din locurile de cazare disponibile au fost ocupate. Cei mai multi au ales statiunea Mamaia, scrie Mediafax. Pentru hotelierii de la malul marii, ...

- Pentru taximetristii buzoieni, locurile de parcare constituie o problema cu care se confrunta zilnic. Desi platesc in fiecare an o taxa care ar trebui sa le asigure spatii libere in care sa parcheze, gasesc locurile ocupate de alte masini, in timp ce masurile de sprijin ale autoritatilor se lasa, de…

- O instalatie artistica formata din magneti va fi inaugurata la Teatrul National "Radu Stanca" din Sibiu in prima zi a Festivalului International de Teatru, cei care doresc sa contribuie la realizarea acesteia putand trimite magneti cu locurile pe care le-au vizitat in tara sau in strainatate. Potrivit…