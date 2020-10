Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei politicieni au demisionat recent din partidul care i-a consacrat, iar in prezent deschid listele de candidați pentru Parlament ca reprezentanți ai Partidului Ecologist (PER). Marcel Ciolacu, surprins sfindand toate regulile impuse de pandemie Alaturi de ei, cei doi artiști, Marcel Pavel…

- Cantaretii Marcel Pavel si Sanda Ladosi candideaza la alegerile parlamentare pe listele Partidului Ecologist (PER) in judetul Mures. Cei doi au devenit colegi de partid cu Serban Nicolae, Liviu Plesoianu si Catalin Radulescu (AKM), alungati de Marcel Ciolacu din PSD. Ins toti au sanse in fime sa intre…

- Parlamentarul Catalin Radulescu a anunțat, sambata, pe Facebook ca va candida la alegerile parlamentare programate in decembrie. Dat afara din PSD, Catalin Radulescu s-a inscris, alaturi de Șerban Nicolae și Liviu Pleșoianu, in Partidul Ecologist Roman. Catalin Radulescu va candida la alegerile parlamentare…

- Deputatul Catalin Radulescu a anuntat ca s-a inscris in Partidul Ecologist Roman (PER), desi nu i-a fost usor dupa 26 de ani de viata politica in PSD. El a adaugat ca nu va fi usor ca PER sa treaca pragul de 5% necesar intrarii in Parlament, insa politicienii inscris in partid sunt niste luptatori.…

- Parlamentarul PSD Catalin Radulescu a anunțat, sambata, pe Facebook ca s-a inscris, alaturi de Șerban Nicolae și Liviu Pleșoianu, in Partidul Ecologist Roman și va candida la alegerile parlamentare 2020, pentru un nou mandat de deputat la Argeș.

- Senatorul Varujan Vosganian a anunțat pe Facebook ca a ales sa nu mai candideze la alegerile parlamentare, explicand motivul. „Am ales sa nu candidez la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Simt ca lumea politica de azi nu mi se potrivește. Sau, ca sa pastrez proporțiile, eu nu ma potrivesc lumii…

- ​Șerban Nicolae, proaspat demisionat din PSD, anunța ca a decis sa candideze pentru un nou mandat de senator, din partea Partidului Ecologist Român.Dupa ce nu a prins un loc pe lista PSD la alegerile parlamentare, senatorul Șerban Nicolae a anunțat joi dimineața ca demisioneaza din partid.…

- Partidul Ecologist Roman scoate artileria grea pentru parlamentare. Oamenii de cultura vin sa candideze la Mureș pentru Mureșeni. Lista PER pentru Camera Deputaților va fi deschisa de Bogdan Stanoevici caruia ii urmeaza Marcel Pavel. Lista PER pentru Senat va fi deschisa de Sanda Ladosi careia i s-a…