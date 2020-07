Ambițioasa, tenace, cu o curiozitate intelectuala avida, Zen la suprafața, furtuna energetica in interior! Așa se descrie Catalina Toma. La peste 20 de ani de cand facea furori in topurile muzicale romanești alaturi de BUG Mafia, buzoianca marturisește ca iubește inca la nebunie viața și experiențele noi. Acum Catalina traiește in SUA, acolo unde s-a […] Articolul Cantareața din Buzau ce cucerea topurile in anii ’90: „Am plecat din țara cand am constatat ca in Romania talentul meu nu a mai fost apreciat” apare prima data in Opinia Buzau .