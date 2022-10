Stiri pe aceeasi tema

Cantareata si compozitoarea Brandi Carlile a dezvaluit saptamana aceasta in programul de televiziune american "The Daily Show" ca va concerta impreuna cu Joni Mitchell, la Gorge Amphitheatre din Washington, vara viitoare, relateaza vineri DPA/TCA.

Seria de concerte "Theatroll | Corbul Troian" pe care formatia Alternosfera din Republica Moldova le sustine in cele mai frumoase sali de teatru, opera si filarmonica din tara, continua in aceasta perioada in Cluj, Timisoara, Sibiu si Brasov, conform news.ro.

Produsul intern brut a inregistrat in trimestrul II 2022, fata de acelasi trimestru din 2021, o crestere cu 5,1 % pe seria bruta și 5,0 % pe seria ajustata sezonier, anunța INS intr-un al doilea set de date provizorii.

O fosta ambasadoare a Marii Britanii in Myanmar si sotul sau, artist si fost detinut politic birman, au fost arestati de autoritatile din aceasta tara, aflata intr-un violent conflict dupa puciul din februarie 2021, transmite AFP, citand o sursa diplomatica.

Sportivul David Popovici a obtinut timpul de 3.47.99 in prima serie de calificare pentru finala de la 400 de metri liber la Campionatele Europene de Natatie. El va trebui insa sa astepte finalul celorlate serii de calificare pentru a afla daca va merge in finala.

Jessie Ware vine la Festivalul Fall in Love, care va avea loc intre 2 si 4 septembrie, pe domeniul Palatului Mogosoaia. Artista britanica le-a transmis fanilor un mesaj video, potrivit news.ro.

Exista trei „tipuri'' diferite de COVID-19 lung, potrivit cercetatorilor britanici, relateaza DPA. Experti de la King's College din Londra au declarat ca ar exista trei "subtipuri" ale COVID-19, fiecare cu propriul set de simptome, relateaza Agerpres.

Prințul Charles a acceptat o plata de 1 milion de lire sterline de la familia lui Osama Bin Laden, relateaza Sunday Times, potrivit BBC.