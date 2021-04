Stiri pe aceeasi tema

- Cap de serie numarul unu la Monte Carlo, Novak Djokovic și-a aflat adversarul din turul al doilea al Masters-ului pe care l-a câștigat de doua ori în cariera (2013 și 2015). Jannik Sinner este unul dintre cei mai promițatori jucatori ai noului val, italianul aflat pe locul 22 în…

- In urma cu aproape doi ani, cea de-a șasea generație Subaru Outback debuta cu ocazia Salonului Auto de la New York. Modelul nipon este dezvoltat pe noua arhitectura Subaru Global Platform (SGP). Mulțumita ei, șasiul este cu 70% mai rigid, iar ruliul a scazut cu circa 50%. Pentru a mai imbunatați vanzarile…

- Sunetul surlei s-a putut auzi, joi, in Scheii Brasovului, zona centrului istoric al orasului, Junii brasoveni marcand astfel, de sarbatoarea Bunei Vestiri, venirea primaverii. Obiceiul iesirii cu surla, de Buna Vestire, este primul eveniment din an din seria celor organizate de junii brasoveni…

- Dupa lupte disperate cu Imperiul Roman, dupa ce au reusit prin atacuri succesive sa-i faca se retraga peste Dunare, carpii se disemineaza in randul altor grupe etnice (goti, roxolani...), pastrand in general sentimente anti-romane. Toponime Carpi/Carpis si Dac/Dacs (Dai/Daina/Daio) regasim in regiunea…

- Austria a anunțat marți, 2 martie, o posibila cooperare cu Danemarca și Israel la producerea unor vaccinuri de a doua generație impotriva variantelor noi ale coronavirusului. Obiectivul – sa nu mai depinda doar de Uniunea Europeana in domeniu. Proiectul cooperarii intre cele trei țari la producerea…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) sustine ca este imposibila fabricarea de vaccinuri si medicamente de ultima generatie intr-un orizont mai scurt de trei ani si asta doar daca autoritatile vor sa acorde importanta cuvenita acestui domeniu strategic. „De fapt,…

- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii din Cluj-Napoca a fost dotat cu mai multe aparate medicale de ultima generatie, printr-o investitie de 388.000 de lei a Consiliului Judetean (CJ) Cluj, potrivit Agerpres. "Noi dotari medicale de ultima generatie achizitionate de Consiliul Judetean pentru…

- Se spune ca pentru a distruge fibra unui popor, e suficient sa-l faci sa-și uite limba, istoria și geografia, pe care s-a construit. Se spune ca pentru a ajunge la conștiința naționala e nevoie de zeci de generații, iar pentru a o distruge e suficienta una singura, o generație pierduta, o generație…