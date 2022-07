Canicula se întoarce din 14 iulie. Profeție sumbră: fără ploi de vară în perioada următoare Dupa cateva zile racoroase, meteorologii anunța ca din 14 iulie in Romania vremea se va incalzi semnificativ, cu maxime ce vor ajunge in unele zone pana la 34 de grade Celsius. Valul de canicula va fi intens și persistent, cu puține ploi de vara, conform prognozei emise de ANM pentru perioada 11 – 24 iulie. […] The post Canicula se intoarce din 14 iulie. Profeție sumbra: fara ploi de vara in perioada urmatoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

