- Fara indoiala, prin trecerea in patrimoniul UNESCO a oricarui obiectiv istoric cu potential turistic este o mare realizare. Rosia Montana nu este nici Luvru, nici Vaticanul, nici macar Palatul Peles, dar reprezinta un crampei de istorie. Este adevarat ca foarte indepartat in timp, dar cu perseverenta,…

- Liderul USR PLUS Dan Barna a anunțat ca va colabora cu PNL indiferent de numele celui care va caștiga funcția de președinte al liberalilor la alegerile din septembrie. Partenerul meu va fi cel care va caștiga alegerile din PNL, a spus Barna. Declarația a fost facuta marți, la TVR, potrivit…

- SONNENTOR aniverseaza 15 ani de activitate in Romania prin deschiderea unui punct de productie local, unde va investi peste jumatate de milion de euro. Acesta va fi introdus in circuitul turistic ca punct de atractie, vizitatorii urmand sa descopere lumea magica a Agriculturii Ecologice si procesul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca autoritatile de reglementare din Romania au nevoie de o armonizare a cadrului lor de functionare. "Anul 2020 a fost unul dificil din punct de vedere economic, existand si situatii in care preturile unor produse esentiale au reflectat comportamente speculative,…

- Fostul mare international, care s-a si ocupat de organizarea meciurilor din cadrul turneului final in Romania, a ajuns sa urmareasca Austria - Macedonia din mijlocul oamenilor de rand, in timp ce Ludovic Orban, Nicusor Dan sau Dan Barna au stat in sectorul VIP-urilor.

- Filiala din Lugoj a USR PLUS se pregatește de alegeri interne. Pentru funcția de președinte al filialei locale, deținuta in prezent de catre Daniela Țepeș Paleu, și-a anunțat intenția de a candida Anca Micșa Oprea, administratorul public al municipiului Lugoj și coordonatorul departamentului…

- Copreședintele USR PLUS, Dan Barna, susține ca va candida pentru șefia partidul la congresul din toamna, declinand astfel propunerea pe care i-ar fi facut-o Dacian Cioloș și anume sa se retraga amandoi din competiție și sa susțina un alt candidat pentru a nu crea disensiuni intre membri USR și cei ai…

- Primul – ministru Florin Cițu și-a anunțat duminica dimineața candidatura la președinția Partidului Național Liberal. Flancat de un grup de aproximativ 30 – 40 de lideri liberali, printre care puteau fi vazuți Raluca Turcan, ministrul Muncii, Emil Boc, primarul Cluj – Napoca, Lucian Bode, ministrul…