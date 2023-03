Când vor fi afișate rezultatele la simularea de Bacalaureat 2023 Rezultatele finale ce vor fi obținute de elevi la simularea examenului de Bacalaureat nu vor fi trecute in catalog, a anunțat Ministerul Educației. Elevii care au susținut probele la Limba și literatura romana, Matematica sau Istorie, vor afla rezultatele pe 6 aprilie. Astazi, 29 martie a avut loc proba scrisa la alegerea profilului și a specializarii, iar maine 30 martie va avea loc proba la Limba și Literatura materna. „Rezultatele obținute de elevi la simulare sunt analizate la nivelul fiecarei unitați de invațamant in care acestea s-au desfașurat prin discuții individuale cu elevii, dezbateri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simularea examenului de bacalaureat 2023 continua marți, 28 martie, cu proba obligatorie a profilului: matematica sau istorie. Viitorii absolvenți de liceu pot, in timpul simularii, sa se familiarizeze cu subiectele și cu structura examenelor pe care le vor susține in iunie. Cuprins: Structura examenului…

- Simularea examenului de Bacaluareat incepe, luni, cu proba scrisa la Limba si literatura romana, celelalte urmand a se desfasura pana joi, inclusiv. Rezultatele vor fi anuntate in 6 aprilie. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, in perioada 27-30 martie are loc simularea probelor…

- Simularea la examenul național de bacalaureat incepe astazi, 27 martie, iar prima proba pe care o vor susține elevii de clasa a XII-a este la limba și literatura romana, potrivit Ministerului Educației. Pe 28 martie, elevii vor da simularea la proba obligatorie a profilului, iar pe 29 martie, proba…

- Un numar de 163.376 de elevi din cei peste 177.000 inscrisi in clasa a opta la inceputul acestui an scolar au fost prezenti, marti, la proba de Matematica din cadrul simularii Evaluarii Nationale. Patru candidati au fost eliminati in urma unor tentative de frauda. „La simularea probei scrise…

- Social Rezultatele simularii Evaluarii Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor fi comunicate in data de 29 martie / Notele obținute nu se trec in catalog martie 21, 2023 10:44 Simularea evaluarilor programate la finalul ciclurilor gimnazial și liceal in anul școlar 2022 – 2023, organizata…

- Incep simularile la evaluarea naționala. Astazi va avea loc proba de limba romana, iar marți proba de matematica, rezultatele urmand a fi afișate pe 29 martie.Pentru rezolvarea subiectelor la romana primite la simulare, elevii vor avea la dispoziție doua ore. Accesul in salile de examen se face intre…

- Elevii de clasa a VIII a sustin, luni, proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul simularii Evaluarii nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.Marti, elevii de clasa a VIII a vor sustine proba scrisa la Matematica.Elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine…

- ​​Simularea la Evaluare Naționala 2023 incepe luni cu proba de limba romana și continua marți cu proba de matematica, rezultatele urmand a fi afișate pe 29 martie. Pentru rezolvarea subiectelor la romana primite la simulare, elevii au la dispoziție doua ore. Elevii de clasa a VIII-a s-au putut pregati…