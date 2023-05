Stiri pe aceeasi tema

- Drumul Apusenilor, cea mai spectaculoasa șosea din Transilvania, incepe de la intrarea in localitatea Valea Draganului și ajunge pana la limita cu județul Bihor. Drumul traverseaza una dintre cele mai frumoasa zone din munții Apuseni, iar printre principalele atracții ale acestui traseu este lacul Dragan.Drumul…

- Reprezentanții Consiliului Județean Cluj au inugurat, in teren, proiectul din fonduri europene ce a vizat modernizarea drumurilor județene DJ 764B și DJ 108K, adica traseuș cunoscut sub numele „Drumul Apusenilor”.

- Clujeanul Sergiu Pașca, profesor la Universitatea Stanford și Doctor Honoris Causa al UMF Cluj, este de parere ca Clujul și Transilvania ar putea sa devina „un loc de excelența in cercetarea biomedicala”.

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, s-a intalnit marti cu liberalii din judetul Iasi, cu care a discutat despre proiectele de dezvoltare rapida derulate in regiune si despre rolul PNL in administratia locala si centrala in cadrul procesului de modernizare. ”In cursul vizitei de lucru de la Iasi,…

- ”In cursul vizitei de lucru de la Iasi, am avut o intalnire cu organizatia judeteana a PNL, cu care am discutat despre proiectele de dezvoltare derulate in regiune si de rolul PNL in administratia locala si centrala in cadrul acestui proces de modernizare. Alegerile locale din 2020 au aratat care este…

- Meteorologii au emis Cod Portocaliu și Cod Galben de ninsori, cu depunere a unui strat de zapada, intensificari ale vantului si polei, pana vineri, in zona Moldovei, in Maramures, Transilvania, nordul Crisanei si la munte.

- Consiliul Județean Cluj a postat o filmare aeriana spectaculoasa cu „Drumul Apusenilor”, șoseaua reabilitata recent, aflata intre Cluj și Bihor, care duce pana langa lacul Dragan, traversand una dintre cele mai spectaculoase zone ale Romaniei cu peisaje de poveste

- Dupa plecarea lui Vasile Dincu din fruntea ministerului Apararii, Clujul a ramas fara nici o funcție de ministru. Rotativa guvernamentala de la sfarșitul lunii mai ar putea schimba acest aspect. Social-democrații clujeni și-l doresc pe liderul Consiliului Național al PSD inapoi in Guvern.