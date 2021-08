Când va fi prezentat documentarul despre Led Zeppelin Documentarul despre Led Zeppelin va fi prezentat la Festivalul de Film de la Venetia. Producția cinematografica este intitulata „Becoming Led Zeppelin” și este regizata de Bernard MacMahon. Documentarul va fi prezentat in afara competitiei la Festivalul de Film de la Venetia, organizat intre 1 si 11 septembrie, anunta Variety . Filmul a fost co-scris si produs de Allison McGourty si ii prezinta pe membrii trupei Jimmy Page, John Paul Jones, Robert Plant si regretatul John Bonham (decedat in 1980). Proiectul, care a fost anuntat in 2019, marcheaza prima si singura data cand formatia participa la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

