Când va fi gata o nouă autostradă în România. S-a anunțat acum Adrian Covasnianu a spus duminica la Iasi, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul USR-PLUS, ca in acest an va fi lansata licitatia pentru executia tronsonului Ploiesti-Buzau si ca pana la finalul anului am putea vedea la lucru primele utilaje. „Referitor la A7, pentru tronsoanele Ploiesti-Buzau, Buzau-Focsani, Focsani-Bacau si Bacau-Pascani, avem saptamanal intalniri in care verificam stadiul, iar daca avem probleme sau sincope stabilim ulterior un calendar si il reactualizam. Anul acesta vom lansa licitatia de executie pentru Ploiesti-Buzau. Spre finalul anului am putea vedea primele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

