Stiri pe aceeasi tema

- Programul sferturilor finala ale Australian Open pe tabloul de simplu feminin, in ordinea de pe tablou, sunt urmatoarele:Ashleigh Barty (Australia), locul I WTA - Petra Kvitova (Cehia), locul 8 WTA si cap de serie numarul 7 Sofia Kenin (SUA), locul 15 WTA si cap de serie numarul 14…

- Anastasia Pavliucenkova (Rusia), locul 30 WTA si cap de serie numarul 30, a acces in sferturi la Australian Open, dupa ce a trecut de Angelique Kerber (Germania), locul 18 WTA si cap de serie numarul 17.Pavliucenkova s-a impus cu scorul de 6-7 (5/7), 7-6 (7/4), 6-2, dupa doua ore si 37 de…

- Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) și Elise Mertens (24 de ani, 17 WTA) joaca duminica spre luni, de la ora 02:00, in optimile de finala de la Australian Open. Organizatorii de la Melbourne au anunțat programul zilei cu numarul 8. Simona Halep și Elise Mertens vor intra primele, in sesiunea de dimineața,…

- Organizatorii au anuntat deja programul zilei a opta de la Australian Open si ora de incepere a meciului Simona Halep - Elise Mertens, din optimile primului turneu de Mare Slem al anului. In Romania, fanii o vor putea urmari pe Halep in duelul sau pentru calificarea in sferturi luni dimineata, de la…

- Finalista în 2018 la Australian Open, Simona Halep o va întâlni în turul trei de la Melbourne pe Yulia Putintseva (38 WTA). Organizatorii australieni au anunțat ora la care va avea loc confruntarea (se va disputa sâmbata, pe Rod Laver Arena). Astfel, meciul Simonei…

- SIMONA HALEP JENNIFER BRADY LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROSPORT AUSTRALIAN OPEN 2020. SIMONA HALEP si JENNIFER BRADY s-au mai intalnit o singura data, in vara anului trecut, in 16-imile de finala ale turneului de la Toronto. La competitia din Canada, Simona Halep s-a impus atunci in trei seturi. Primul…

- SIMONA HALEP JENNIFER BRADY LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROSPORT AUSTRALIAN OPEN 2020. SIMONA HALEP si JENNIFER BRADY s-au mai intalnit o singura data, in vara anului trecut, in 16-imile de finala ale turneului de la Toronto. La competitia din Canada, Simona Halep s-a impus atunci in trei seturi. Primul…

- Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al deceniului, debuteaza luni. Organizatorii au stabilit ordinea partidelor din prima zi. Simona Halep (28 ani, locul 4 WTA), va juca primul meci marți, 21 ianuarie, impotriva lui Jennifer Brady (24 de ani, locul 49 WTA). Ora nu a fost inca stabilita. Toate…