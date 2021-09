Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, joi, hotararea prin care propune urmatoarele masuri: pragul carantinei de noapte in weekend sa inceapa de la 6 și nu de la 4 cum este in prezent, nu mai este nevoie de certificat verde pentru copiii pana in 12 ani, iar cei care au certificat verde…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea numarul 73 prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Hotararea integrala a CNSU, AICI! (.pdf) Principalele modificari propuse prin acest proiect de hotarare…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca miercuri Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) urmeaza sa reglementeze, printr-o hotarare, masura ca activitatile economice din anumite domenii sa se inchida la ora 18 in localitatile unde rata de incidenta trece de 4 cazuri la mia de locuitori. ”Astazi…

- Prim-ministrul Florin Citu a anuntat ca urmeaza ca miercuri Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) sa reglementeze, printr-o hotarare, masura ca activitatile economice din anumite domenii sa fie inchise la ora 18.00 in localitatile unde rata de incidenta este cuprinsa intre 4 si 6 la…

- Comitetul Național pentru Situatii de Urgența a adoptat in ședința de joi, 16 septembrie, Hotararea numarul 70, prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pan-demiei de COVID-19.Principalele modificari propuse reglementeaza in primul rand desfașurarea unor activitați…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, printr-o noua hotarare, propunerea privind obligativitatea certificatului verde COVID pentru accesul la activitati economice din anumite domenii in localitatile unde rata de incidenta este mai mare de 3 la mia de locuitori si mai mica sau…

- Autoritațile pregatesc noi restricții anti-Covid-19. Nunti si botezuri doar cu certificat de vaccinare in localitatile in care rata de incidenta depaseste 3 la mia de locuitori. La fel se vor putea organiza si concertele sau evenimentele sportive. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta urmeaza…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat joi prelungirea starii de alerta la nivelul tarii pebtru 30 de zile, incepand cu data de 10 septembrie. Avand in vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgența generata de virusul SARS-CoV-2, CNSU a decis, prin Hotararea…