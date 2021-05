Stiri pe aceeasi tema

- Statul Ohio din SUA organizeaza o loterie, in urmatoarele 5 saptamani, la care pot participa doar persoanele vaccinate. Acestea pot caștiga pana la 1 milion de dolari. Guvernatorul statului Ohio, Mike DeWine, a declarat ca doar rezidenții adulți vaccinați vor fi eligibili pentru extragere,…

- Un studiu recent publicat in Journal of Infectious Disease traduce in cifre ezitarea la vaccinare. Modelul computațional dezvoltat de autori releva ca o creștere a acoperirii vaccinale de la 30% la 40% in SUA duce la evitarea a 24, 3 milioane de cazuri cu un cost medical direct și de scadere a productivitații…

- Romania continua sa aiba restante in ceea ce priveste reformele in justitiei si lupta impotriva coruptiei. Tara noastra a aplicat doar putin peste o treime dintre recomandarile organismelor europene in acest sens. Concluzia rezulta din cel mai recent raport al GRECO, organismul specializat in acest…

- Actiunile UiPath, cea mai noua senzație a bursei de la New-York , pot fi cumparate de romani pe platforma XTB cu 0% comision, conform unui comunicat al companiei de brokeraj. Listarea UiPath pe bursa americana reprezinta un moment istoric pentru piata de capital din Romania, dar este un eveniment remarcabil…

- „Legea Romexpo” a intrat in vizorul Comisiei Europene. Camera de Comert si Industrii a Romaniei (CCIR) trebuie sa dea explicatii cat mai repede. CCIR trebuie sa explice cum a primit cu titlu gratuit, in timpul guvernarii PSD din 2004, dreptul de a utiliza terenurile de la Romexpo. Comisia Europeana…

- Șeful DSU Raed Arafat a afirmat la Digi24 ca nu exclude posibilitatea ca autoritațile sa implementeze masuri suplimentare pentru ca activitațile considerate neesențiale sa fie reduse, inclusiv carantina de noapte, dar a precizat ca nu este de acord cu o carantina totala. Intrebat daca ar fi de acord…

- Managerul Institutului ”Marius Nasta”, medicul Beatrice Mahler a precizat luni, la B1 TV , ca sectia de Terapie Intensiva a unitatii medicale „este plina in acest moment”, iar acest lucru si tulpina britanica, „care circula deja de ceva timp in Romania”, ii lasa impresia ca al treilea val pandemic a…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca Partidul Social Democrat vrea sa scoata Romania din Uniunea Europeana deoarece amendamentele depuse de social-democrati la buget au ca sursa de finantare zona din care tara noastra plateste contributia la UE. El a mentionat ca amendamentele PSD au un impact bugetar…