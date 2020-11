Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți seara, la Palatul Cotroceni, ca un viitor vaccin anti-COVID-19 va fi primit de Romania abia in primavara, cand ar putea și incepe vaccinarea. Primii care vor primi leacul vor fi medicii și persoanele din grupele de risc. Președintele a declarat ca ”vaccinele”…

- Klaus Iohannis ține o conferința de presa, marți, la Palatul Cotroceni, la finalul unei ședințe de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei Covid-19, la care au participat mai mulți medici, precum și ministrul Nelu Tataru și secretarul de stat Raed Arafat. Klaus Iohannis,…

- Klaus Iohannis a declarat, marți seara, la Palatul Cotroceni, ca un viitor vaccin anti-COVID-19 va fi primit de Romania abia in primavara, cand ar putea și incepe vaccinarea. Primii care vor primi leacul vor fi medicii și persoanele din grupele de risc. Președintele a declarat ca ”vaccinele” trebuie…

- Presedintele statului spune ca va promulga legea care permite acordarea de tratamente pentru tot restul vietii supravietuitorilor tragediei. "Cu siguranța ca lucrurile s-au schimbat și am imvațat ceva, cel puțin politicienii responsabili. Daca va referiți la Colectiv, vineri se implinesc 5…

- Iohannis a anuntat ca a avut o intalnire cu "premierul Ludovic Orban și cu miniștrii cu atribuții in fondurile europene pentru a vedea stadiul pregatirii Planului național de redresare și reziliența". "Dupa cum știți, am obținut circa 80 miliarde euro, fonduri europene destinate Romaniei pentru…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut in aceasta dupa amiaza, la Palatul Cotroceni, o conferința de presa, in contextul celui mai grav bilanț cu 2958 de cazuri noi de infectare cu coronavirus in ultimele 24 de ore. „Romania a cunoscut cea mai mare creștere a numarului de cazuri de coronavirus…

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, considera ca, in ziua in care Comisia Europeana a lansat "Raportul privind statul de drept in tarile UE in 2020", presedintele Klaus Iohannis a incalcat Constitutia si statul de drept facand declaratii publice electorale de la Palatul Cotroceni…

- Cu cateva zile inainte de alegeri, președintele Klaus Iohannis a atacat miercuri PSD pentru masurile luate in Parlament – printre care revenirea la majorarea pensiilor cu 40 la suta – , acuzandu-i pe social-democrați de „iresponsabilitate”. „Am vazut si cum unii competitori recurg la obisnuitele lor…