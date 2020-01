Cand incepe Postul Pastelui 2020? Ce trebuie sa stie toti credinciosii. Rugaciune Postul Pastelui

Stiri pe aceeasi tema

- Zile libere 2020. Deși este de abia prima luna din 2020, romanii sunt interesați de calendarul zilelor libere pentru anul 2020. In acest an sunt 15 sarbatori legale, dintre care 4 zile vor fi sarbatorite in weekend și 11 zile in timpul saptamanii. Calendar zile libere 2020 1 ianuarie – Anul Nou (miercuri)…

- Boboteaza face parte din suita celor 12 sarbatori crestine importante si este menita sa reaminteasca cele petrecute la apa Iordanului, inainte ca Iisus sa paseasca in viata publica, de aceea Biserica mai numeste Boboteaza si "Aratarea Domnului", "Dumnezeiasca Aratare" sau "Epifania", aceasta din…

- Credinciosii de stil vechi intra de joi in Postul Craciunului. Timp de șase saptamani, enoriașii se vor abtine de la consumarea produselor din carne, lactate, oua, precum si de la placerile trupești.

- Din vechime se spunea ca, in ziua de Ovidenie – sau Vovidenie -, se deschid cerurile, iar animalele vorbesc. Se faceau praznice pentru cei care au murit de moarte naprasnica. Incepand cu aceasta zi, femeile nu mai spalau rufele la rau. Ușile și ferestrele erau unse cu usturoi. Se dadeau de pomana o…

- De azi, am intrat in Postul Craciunului, unul dintre cele patru mari posturi randuite de Biserica Ortodoxa. In cele 40 de zile ale postului, credinciosii nu trebuie sa consume carne, branza si oua, in timp ce in zilele de luni, miercuri si vineri se consuma mancare fara ulei si fara vin. In zilele de…

- Postul Craciunului este al doilea cel mai mare post pe care creștin-ortodocșii il țin pentru a-și curața suflatul și trupul. Postul de mancare și de fapte trebuie completat ca rugaciune. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești astazi și in fiecare zi de post.

- Vineri, 15 noiembrie, incepe Postul Craciunului. „Postul este retinerea totala sau partiala de la anumite alimente si bauturi, pe un timp mai lung sau mai scurt, in scop religios-moral. Aceasta retinere de la mancaruri si bauturi trebuie sa fie insotita de retinerea de la ganduri, cuvinte si fapte rele,…

- Postul Craciunului, cum este cunoscut de toți credincioșii din intreaga lume, ne da putința curațarii trupești și sufletești. Se cuvine ca toți credincioșii sa intampine prin ajunare Mielul lui Dumnezeu nascut din Fecioara Maria. Postul Craciunului ține 40 de zile, din 15 noiembrie și pana la 25 decembrie,…