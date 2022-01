Când îl sărbătorim pe Sfântul Nectarie și cum a ajuns să fie declarat sfânt de greci Cand il sarbatorim pe Sfantul Nectarie și cum a ajuns sa fie declarat sfant de greci. Sfantul Nectarie este considerat facator de minunți totodata, unul dintre cei mai iubiți sfinți din Grecia. Sfantul Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina este praznuit de Biserica in fiecare an, in aceeași zi, pe data de 9 noiembrie, iar explicația o veți vedea in povestea sa de mai jos. Cand il sarbatorim pe Sfantul Nectarie și cum a ajuns sa fie declarat sfant de greci Sfantul Nectarie este cel care aduce alinare bolnavilor de cancer sau femeilor care nu pot avea copii. El s-a nascut in anul 1846, in Selivria… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

