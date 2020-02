Stiri pe aceeasi tema

- Cultura reprezinta o prioritate si un obiectiv national de securitate, a afirmat marti ministrul propus la Cultura, Bogdan Gheorghiu, la audierile din comisiile parlamentare reunite. "Mi-am dorit ca Ministerul Culturii sa devina o institutie care sa contribuie activ la o mai buna relationare a mediului…

- Ministerul Culturii reactioneaza dupa valul de ironii starnit in presa si pe retelele de socializare cu afirmatiile Irinei Rimes despre "domnul sculptor" Brancusi, ii multumeste cantaretei pentru implicare si spune ca ceea ce si-au propus, de fapt, s-a realizat - "toata lumea vorbește despre evenimentul…

- Evenimentele dedicate Zilei Constantin Brancusi au fost prezentate joi, intr-o conferinta de presa organizata de Ministerul Culturii la Muzeul National de Arta. Ambasadorul onorific al evenimentului este cantareata Irina Rimes, anunța MEDIAFAX.Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat…

- Ministrul demis al Culturii, Bogdan Gheorghiu, va fi prezent la Targu Jiu, de Ziua Naționala „Constantin Brancuși“. Șeful din Ministerul Culturii va participa marți, 18 februarie, la spectacolul „Sarutul“, care va fi jucat pe scena Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu“. Totodata, autoritațile municipiului…

- Discuție Dan Valceanu, vicepreședinte PNL, jurnaliști. Dan Valceanu: Muzeul nu mai are director de cand și-a dat ala demisia. Sunt doua variante. Eu am vorbit cu ministrul Culturii, miercuri, cand am avut plen...care imi spune: ba, trebuie pus un interimar. Și i-am zis: ba, nu face nimic…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a avut câteva nume îndoielnice, în ultimele luni, pe postul de secretar general adjunct, precum Liliana Minca, care a reușit sa stea doar 4 zile în funcția asta sau Claudia Florina Prisecaru – fosta colaboratoare a securitații în…

- Horațiu Gorun, decan al Facultații de Drept din Universitatea „Constantin Brancuși” din Targu Jiu este susținut sa ocupe un post de secretar general adjunct in Ministerul de Finanțe. Gorun a confirma ca au fost purtate discuții in acest sens la București, insa nu comenteaza mai mult, pana cand nu se…

- Un tren de calatori a luat foc in gara de la Maldaeni/ Aproximativ 50 de persoane s-au autoevacuat in Eveniment / on 26/11/2019 at 18:43 / Doua vagoane ale unui tren de calatori care circula pe ruta București – Targu Jiu au luat foc, cu puțin timp in urma, in apropierea garii din Maldaeni. Din primele…