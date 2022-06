Decizia fara precedent luata de Mitropolia Moldovei și Bucovinei condusa de mitropolitul Teofan potrivit careia nunțile pot avea loc și in post a scandalizat intreaga societate romaneasca și a demonstrat totodata ca agenda mai marilor Bisericii Ortodoxe Romane nu mai are nimic comun cu smerenia, credința și aplecarea catre cei au sufletele incarcate de suparare și durere. Mai marii Mitropoliei Moldovei și Bucovinei incearca sa-și justifice demersul fara precedent prin faptul ca in ultimii doi ani ceremoniile au fost amanate din cauza pandemiei. In schimb, susțin ca aceasta decizie este valabila…