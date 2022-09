Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorul armatei germane, generalul Eberhard Zorn, indeamna miercuri la prudenta in subiectul contra-ofensivei ucrainene, insuficiente in opinia sa faca ”Rusia sa se retraga pe un front larg”, relateaza AFP. Forte ucrainene desfasoara, in prezent, ”contra-atacuri care permit recucerirea unor locuri…

- Germania a important bunuri din Rusia in valoare de 2,9 miliarde de euro in iulie, in conditiile in care costurile ridicate la energie au stat in calea eforturilor nemtilor de a-si reduce comertul cu Rusia, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Eforturile UE de a stabili un plafon de preț pentru importurile de gaze rusești se lovesc de un blocaj in Germania. Planul promovat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și analizat de oficialii sai, are ca scop limitarea sumelor de bani pe care Rusia le primește pentru a-și finanța…

- Comisarul european pentru Economie, Paolo Gentiloni, a asigurat, sambata, ca Uniunea Europeana este „bine pregatita” in caz de sistare totala a livrarilor de gaz rusesc, datorita stocurilor si masurilor de reducere a consumului de energie, scrie AFP, preluata de News.ro. „Suntem bine pregatiti sa rezistam…

- Vicepremierul și ministrul de Finanțe canadian Chrystia Freeland, care are origini ucrainene, a catalogat drept ”absurda” prezența reprezentanților Rusiei la reuniunea ministrilor de finante si guvernatorilor bancilor centrale ai țarilor din G20, organizata in Indonezia, relateaza AFP, citata de Agerpres…

- Principalul propagandist al Rusiei, Vladimir Soloviov, a iesit cu un anunt apocaliptic si infricosator la adresa Germaniei: „Sa arda in Iad!”. Ce l-a enervat atat de tare pe „omul” lui Putin? Discuția a pornit de la injurii la adresa cancelarului Germaniei Oloaf Scholz, rușii fiind deranjați de recentele…

- ”Aceste masuri vor lovi in mod direct oligarhii rusi si vor ataca inima masinii de razboi a lui Putin”, declara premierul britanic Boris Johnson, care se intalneste timp de trei zile cu liderii marilor puteri industrializate in Germania. ”Putin isi delapideaza resursele de baza in acest razboi inutil…

- Marea Britanie, Statele Unite, Canada si Japonia vor interzice importurile de aur rusesc in noile sanctiuni impuse ca raspuns la invazia Ucrainei, a anuntat duminica Downing Street, in prima zi a unui summit G7, informeaza France Presse, conform Digi24. „Aceste masuri ii vor lovi direct pe oligarhii…