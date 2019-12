Cancelarul german Angela Merkel viziteaza vineri pentru prima data fosta tabara de exterminare de la Auschwitz, o deplasare simbolica in contextul in care antisemitismul reapare si disparitia martorilor complica transmiterea memoriei Holocaustului, relateaza AFP. In ajunul aceste vizite, prima a unui sef de guvern german dupa aproape un sfert de secol, Angela Merkel a anuntat acordarea a 60 de milioane de euro Fundatiei Auschwitz-Birkenau pentru intretinerea complexului unde aproximativ 1,1 milioane de oameni au fost ucisi intre 1940 si 1945, dintre care majoritatea la sosirea lor in lagarul de…