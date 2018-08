Canada, incident armat. Suspect arestat Un suspect a fost arestat in urma incidentului armat in care cel putin patru persoane au fost ucise vineri la Fredericton, capitala provinciei New Brunswick din estul Canadei, a anuntat politia locala, citata de AFP si Reuters. Printre cele patru victime se afla si doi politisti, a precizat sursa citata. Zona unde a avut loc incidentul a fost incercuita de fortele de ordine, iar ancheta continua, a precizat politia pe Twitter.



Aceasta a informat anterior ca echipaje de politie au raspuns la un 'incident in desfasurare' pe Brookside Drive, vineri dimineata, la ora locala 07.30.

Sursa articol si foto: dcnews.ro

