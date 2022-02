Premierul canadian, Justin Trudeau, a anuntat marti o serie de sanctiuni”economice impotriva Rusiei pana cand integritatea teritoriala a Ucrainei va fi restabilita, noteaza AFP. In special, Canada va “interzice canadienilor sa efectueze orice tranzactii externe” cu teritoriile separatiste pro-ruse Lugansk si Donetk, va impune sanctiuni parlamentarilor rusi care au votat in favoarea “deciziei ilegale de a recunoaste aceste teritorii” le va “interzice canadienilor sa participe la achizitionarea datoriei ruse”, a declarat el in cursul unei conferinte de presa, in urma anunturilor de sanctiuni din…