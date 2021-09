Campionul la sumo Hakuho, cel mai titrat campion, se retrage din activitate Campionul la sumo Hakuho, care in cariera sa de douazeci de ani a doborat aproape toate recordurile din aceasta disciplina japoneza, a decis sa se retraga din sport din cauza accidentarilor suferite la genunchi, informeaza AFP, citat de news.ro Yokozuna - cel mai prestigios rang al sumoului - de origine mongola Hakuho, in varsta de 36 de ani, a dominat acest sport, castigand un record de 45 de turnee in timpul carierei sale. Cu toate acestea, el a decis sa puna capat carierei sale, arata presa japoneza. Chinuit de accidentari, participarile sale la competitii au devenit din ce… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

