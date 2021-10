Campionatul Naţional de Rugby 7 feminin programează etapa a treia Campionatul Național de Rugby 7 feminin, la categoriile senioare și junioare, continua in acest sfarșit de saptamana, cu etapa a treia, care va avea loc la Pașcani. In cadrul competiției de junioare participa și echipa Aurora Baicoi, care, dupa doua runde, ocupa locul al doilea, in urma formației de la Politehnica Iași, club aflat in fruntea ierarhiei atat la junioare, cat și la senioare. Programul etapei a treia, de la Pașcani: 10:00, Senioare, CS Poli Iași-CSU Cluj 10:20, Senioare, CS Agronomia-CSM Pașcani 10:40, Junioare, CS Poli Iași-CSS Unirea Iași 11:00, Junioare, Aurora Baicoi-Arieșul Mihai… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

