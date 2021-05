Campionatul European de atletism U20 din 2023 va avea loc la Cluj-Napoca

Stiri pe aceeasi tema

- Bilete virtuale, in valoare de 10 si 50 de lei, au fost puse in vanzare, miercuri, pe platforme de specialitate, pentru Campionatul European de atletism pe echipe Liga 1, programat in 19-20 iunie, pe Cluj Arena. Competitia organizata in premiera in Romania nu va avea parte de spectatori, cel…

- Comunicat de presa Adelina Ungureanu și Nneka Onyejekwe au fost desemnate ambasadoarele Romaniei la Campionatul European feminin de volei 2021. Ele au fost anunțate și prezentate de Confederația Europeana de Volei (CEV), care pentru aceasta ediție a competiției continentale și-a propus ca fiecare dintre…

- Meciurile din cadrul Euro 2020 organizate in aceasta vara la București vor avea loc „cu prezența in tribune a unui numar maxim de 13.000 de spectatori, reprezentand 25% din capacitatea tribunelor Arenei Naționale”, a anunțat ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, pe Facebook. „O veste mult…

- România este pregatita pentru organizarea meciurilor de la Campionatul European de volei feminin, afirma oficialii Confederatiei Europene de Volei (CEV) care au inspectat Cluj-Napoca. „Cluj-Napoca se numara printre cele patru orase organizatoare…

- Cluj-Napoca se numara printre cele patru orașe organizatoare ale turneului final al Campionatului European feminin de volei din acest an. Cum competiția se apropie cu pași repezi, o delegație a Confederației Europene de Volei (CEV) a fost prezenta in orașul de la poalele Feleacului pentru a inspecta…

- Cluj-Napoca se numara printre cele patru orașe organizatoare ale turneului final al Campionatului European feminin de volei din acest an. Cum competiția se apropie cu pași repezi, la finalul saptamanii trecute o delegație a Confederației Europene de Volei (CEV) a fost prezenta in orașul de la poalele…

- Atleta Daniela Stanciu a fost extrem de aproape de a cuceri o medalie pentru Romania la Campionatul European in sala de la Torun (Polonia). In varsta de 33 de ani, Daniela Stanciu s-a clasat pe locul cinci in proba de saritura in inalțime. Dupa ce a trecut din prima peste ștacheta inalțata la 1,80 m,…

- Centralul roman Horatiu Fesnic a fost ales de UEFA in grupul de arbitri care vor oficia meciuri din faza grupelor turneului final al Campionatului European de tineret 2021, informeaza, marti, Federatia Romana de Fotbal. "Arbitrul Horatiu Fesnic va face parte din grupul de arbitrii ce va fi prezent in…