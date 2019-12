Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Suceava a primit premiul de Excelența in Transport Public si Mobilitate in cadrul Galei Asociatiei Municipiilor din Romania care a avut loc luni seara la hotelul Marriott din Bucuresti, eveniment aflat sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei. Primaria Suceava a depus trei aplicații…

- Ela Craciun a fost premiata de Forbes pentru succesul cartilor sale dedicate parintilor Cele doua carti semnate de blogger, “9 luni fara griji” si “12 luni fara griji” au inregistrat un succes de vanzari, fiind considerate de cititori un ghid pentru cresterea armonioasa a bebelusului. Ambele carti au…

- Victorie la limita, 1-0, obtinuta de CSM Campia Turzii in fata celor de la A.S. C.F.R Dej, intr-o partida in care echipa locala a ratat exasperant de mult, lucru ce i-a privat de obtinerea unei... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dr. Lehel Csergo, medic la spitalul din Campia Turzii „ii da peste nas” președintelui Consiliului Județean Cluj cu subfinanțarea spitalului din localitate. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Deși in ultima perioada au aparut unele zvonuri privind sistarea finanțarii activitații sportive din Campia Turzii, primarul Dorin Lojigan a declarat ca aceasta varianta este exclusa, iar sprijinirea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultimele zile, mai mulți cetațeni ai municipiului nostru ne-au semnalat telefonic sau in mediul online, faptul ca apa de la robinet, furnizata de Compania de Apa Arieș prezinta un miros ciudat, a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultimii 3 ani, numarul asistaților social din Campia Turzii s-a redus drastic. Primarul Dorin Lojigan spune ca a direcționat multe persoane spre societațile comerciale active din municipiu, pentru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dupa 2 etape din Liga 4, 5 echipe au acumulat maxim de puncte, printre ele aflandu-se și Arieșul Mihai Viteazu, echipa tehnicianului Artur Podar. Gruparea din Mihai Viteazu este pe locul 2, avand un... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!