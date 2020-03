Stiri pe aceeasi tema

- Temele pentru acasa și examenele raman unele dintre bataile de cap ale elevilor, mai ales in aceasta perioada de epidemie. Pentru a facilita aceste probleme s-au lansat diverse platforme online, pentru a ajuta elevii și chiar...

- Italienii au gasit o solutie pentru a trece mai usor prin masurile dure impuse in aceasta perioada in care Italia este extrem de afectata de pandemia de coronavirus. Oamenii canta de dimineața pana seara in balcoane.

- ”Diplomația” la care recurge poliția de frontiera, care nu le spune clar romanilor care se intorc din strainatate ca urmeaza sa intre in carantina, a fost motiv de cearta, in seara de 11 martie, la Borca. Oamenii care se aflau in 5 autoturisme au aflat abia dupa ce au intrat in județul Neamț ca, daca…

- Dupa ce au așteptat ore in șir pe aeroport, oamneii au mai avut parte de o surpriza neplacuta. Autoritațile nu știau unde se afla centrul de carantina. Aceste informații nu sunt publice, dar nici macar șoferul izoletei nu știa unde trebuie sa-i duca pe cei care au venit din Italia.Oamenii l-au ghidat…

- Romanii care au apucat sa plece din Peninsula inainte de inchiderea granitelor, au fost asteptati in tara de armate de medici. Cei care vin din zonele afectate sunt trimisi in autoizolare sau in carantina.

- O femeie din Alba Iulia venita recent din Italia, a fost sechestrata la propriu, la domiciliu, de catre autoritati. Tanara este revoltata de faptul ca locuieste singura si nu are cum sa isi procure cele necesare pe perioada sederii in Romania sau sa isi rezolve problemele pentru care a venit.

- O femeie din Alba Iulia venita recent din Italia, a fost sechetrata la propriu, la domiciliu, de catre autoritati. Tanara este revoltata de faptul ca locuieste singura si nu are cum sa isi procure cele necesare pe perioada sederii in Romania sau sa isi rezolve problemele pentru care a venit.

- Muzeul National de Arta al Romaniei (MNAR) lanseaza o noua campanie, una dedicata sensibilizarii bucurestenilor privind situatia persoanelor fara adapost si problemele pe care acestea le intampina in sezonul rece.