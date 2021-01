Campania de vaccinarea anti-Covid începe luni în toate județele din țară De luni campania de vaccinare impotriva Covid-19 va incepe in toate județele din țara. De maine se deschid aproape toate centrele de vaccinare din Romania. Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 anunța ca „incepand de luni se deschid peste 90% din cele 376 de centre de vaccinare care deservesc personalul medical și personalul din centrele medico-sociale”. Duminica vor incepe sa fie distribuite a peste 36.000 de doze de vaccin solicitate de centrele de vaccinare existente in fiecare județ. Conform instrucțiunilor, „direcțiile de sanatate publica județene… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

