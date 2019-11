Camionul morţii din Londra: un nou suspect de origine irlandeză a fost arestat Barbatul, un nord-irandez in varsta de 23 de ani, este suspectat de trafic de persoane si de ajutorarea imigratiei clandestine. El a fost arestat vineri dimineata, pe o autostrada, in apropierea Londrei, a precizat intr-un comunicat Politia din Essex, insarcinata cu ancheta.



Cadavrele a 31 de barbati si opt femei au fost gasite la 23 octombrie intr-un container, in zona industriala Grays, la est de Londra. Containerul provenea din portul belgian Zeebruges.



Soferul camionului, Mo Robinson, in varsra de 25 de ani, de asemenea din Irlanda de Nord, este acuzat de 39 de omucideri,…

Sursa articol si foto: rtv.net

