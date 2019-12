Democratii din Camera Reprezentantilor s-au intalnit, in spatele usilor inchise, pentru a pregati acuzatiile in vederea inculparii presedintelui Donald Trump, iar discutiile continua duminica, transmite Reuters.

Parlamentarii democrati din Comisia Juridica a Camerei lucreaza in acest weekend pentru a trece in revista dovezile impotriva presedintelui republican si a pregati proiectul de acuzatii oficiale, cunoscute drept articolele pentru puterea sub acuzare in vederea destituirii. Acuzatiile vor fi recomandate plenului Camerei, care ar putea sa le voteze cel mai devreme joia viitoare.