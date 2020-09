Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat luni un amendament la proiectul de lege privind modificarea si completarea unor legi in materie electorala, potrivit caruia alegatorii romani din diaspora vor avea la dispozitie doua zile – sambata si duminica -, pentru a vota la alegerile parlamentare din acest…

- Parlamentarii au adoptat luni in plenul Camerei Deputaților un amendament depus de PNL și USR, respins inițial in comisiile de specialitate, care da posibilitatea romanilor din diaspora sa voteze doua zile la alegerile parlamentare din decembrie. Totuși, aceștia s-ar putea sa nu poata vota fizic in…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat luni un amendament la proiectul de lege privind modificarea si completarea unor legi in materie electorala, potrivit caruia alegatorii romani din diaspora vor avea la dispozitie doua zile – sambata si duminica -, pentru a vota la alegerile parlamentare din acest…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, luni, un amendament la legea alegerilor parlamentare in sensul in care alegatorii din strainatate vor avea la dispoziție doua zile de vot, anume 5 și 6 decembrie. Modificarea a fost ceruta cu insistența de PNL și USR.Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis,…

- Ministerul de Externe a raspuns unei solicitari cu privire la modalitatea in care romanii din Diaspora vor vota pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, in contextul in care multe țari au luat o serie de masuri pentru prevenirea raspandirii infecției cu coronavirus.

- Pana in momentul de fața, peste 3.400 de alegatori romani din diaspora s-au inscris pe portalul www.votstrainatate.ro, pentru a putea participa la alegerile parlamentare din acest an, relateaza Agerpres.Din cei3.449 de alegatori romani din strainatate, 2.528 au optat pentru votul princorespondenta,…

- Senatorul USR Radu Mihail va depune, in zilele urmatoare, un proiect pentru a modifica Legea privind organizarea alegerilor parlamentare, astfel incat romanii din diaspora sa beneficieze, din nou, de regulile si procedurile aplicate la alegerile prezidentiale din 2019, informeaza USR intr-un comunicat,…

- USR pregatește un proiect legislativ pentru a modifica Legea privind organizarea alegerilor parlamentare, astfel incat romanii din diaspora sa beneficieze, din nou, de regulile și procedurile aplicate la alegerile prezidențiale din 2019. Inițiativa ii aparține senatorului USR Radu Mihail și va fi depusa…