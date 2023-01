Calvin Klein anunța noua campanie Calvins or nothing cu jucatorul de tenis Carlos Alcaraz Continuand narațiunea vizuala care a debutat in toamna anului 2022 cu actorul și compozitorul Maya Hawke și fotbalistul profesionist Romelu Lukaku, Calvins or nothing a prezentat de atunci și alte talente actuale, inclusiv sportivi de top din intreaga lume, in Calvin Klein Underwear. Un fenomen sportiv global care a doborat multe recorduri, Carlos este surprins intr-o serie de portrete și videoclipuri neprelucrate, minimaliste, realizate de Gray Sorrenti. Imaginile puternice in alb-negru evidențiaza forța…