Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu dezvaluie ca presedintele Klaus Iohannis, in discutia de joi de la Cotroceni, a afirmat ca nu va forta alegerile anticipate daca va fi evident ca Parlamentul nu doreste acest lucru."Presedintele a spus ca, daca va constata ca Parlamentul nu doreste alegeri anticipate,…

- „Ieri, imediat dupa votul pe moțiune, am aflat cu surprindere și dezamagire ca dl. Calin Popescu Tariceanu s-a intalnit cu inițiatorii moțiunii care a daramat guvernul din care faceam parte. Nu pot sa nu ma intreb ce cauta dl. Tariceanu la aceasta discuție. Pregatea o alianța politica alaturi de…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, la finalul consultarilor cu președintele Klaus Iohannis, ca ordonanța de urgența adoptata marți de Guvernul Orban pentru organizarea alegerilor parlamentare înainte de termen este o schimbare mascata a sistemului electoral, ceea ce nu poate fi acceptat.…

- "Am conturat cea mai mare majoritate parlamentara in acest moment”, a declarat Ciolacu. Intrebat daca a mers la Cotroceni cu lista de semnaturi din partea celor care il sustin pe Remus Pricopie, Ciolacu a raspuns: "Lista de semnaturi, am dovedit ieri, in primul rand prin vot, respectiv 261 de voturi,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, inainte de consultarile cu șeful statului ca PSD și PRO Romania il susțin pe Remus Pricopie ca nou prim-ministru și ca dețin cel mai mare numar de parlamentari, incat propunerea lor sa fie acceptata pentru formarea unui nou Guvern."Avem o propunere de prim-ministru,…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca exista posibilitatea ca ALDE sa mearga la consultarile de joi de la Cotroceni cu o propunere de premier.„ALDE, ca orice partid democratic, cred ca trebuie intai sa faca o consultare cu membrii din conducere. Dupa consultare vom stabili. Este posibil sa…

- Liderul ALDE susține ca ieri ar fi pariat ca guvernul condus de Ludovic Orban avea toate șansele sa iasa cu bine din prima moțiune, dar cele 25 de ordonanțe adoptate in ședința de guvern de aseara au cuazat trecerea moțiunii."Ieri, daca cineva m-ar fi intrebat, as fi pariat ca motiunea nu trece. Ceea…

- "Deschiderea catre anticipate este un lucru care va duce, pe scurt, Romania in haos aproximativ patru luni de zile. Constituția Romaniei așa a fost gandita sa nu faciliteze aceasta soluție a alegerilor anticipate, pentru ca ea a fost gandita ca o soluție extrema in caz de criza politica majora, cand…