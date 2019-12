Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, reactioneaza la vestea ca decizia de atribuire de la licitația pentru tramvaie organizata de Primaria Capitalei, prin care turcii de la Durmazlar au fost desemnați caștigatori, a fost anulata de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor.

Tariceanu a atacat-o pe Firea in ultimele zile pe subiectul achizitiei de tramvaie turcesti, in conditiile in care asemenea vehicule se fabrica si in Romania, iar acum liderul ALDE tine sa lanseze o noua "insepatura" pe acelasi subiect.

"Doamna Primar General mai are o șansa de a susține economia…