Stiri pe aceeasi tema

- O porțiune a DJ 609A din Timiș, a vazut in premiera asfaltul, dupa o investitie de 6,5 milioane de lei. Lucrarile au demarat in timpul administrației precedente, insa acum au fost recepționate. DJ 609 sector Crivobara – Vizma se afla in zona de nord-est a județului și are 4,4 kilometri. Modernizarea…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Cristian Moș, a anunțat finalizarea lucrarilor de asfaltare pentru un nou drum județean, in lungime de 4,4 kilometri. Acesta va lega localitațile Crivobara și Visma. Dupa ce a refuzat recepția, din cauza calitații lucrarilor, Cristian Moș, ne anunța ca pentru…

- ”Polițistul șantierelor”, Cristian Moș, nu mai e la fel de mulțumit de șantierele județului așa cum parea in urma cu doar cateva zile. Lipsa semnalizarii lucrarilor este motivul nemulțumirilor. Zilele trecute, Cristian Moș mergea inopinat pe șantierul de extindere a drumului județean de la Moșnița Noua.…

- Vizita inoportuna efectuata de vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Cristian Moș, pe șantierul de extindere la patru benzi a drumului care traverseaza Moșnița in urma cu mai mult de o saptamana, a avut succes. Cel puțin aceasta a constatat cel care spune ca este ”polițistul” șantierelor, el…

- Una dintre cele mai importante investiții derulate de Consiliul Județean Timiș, noua maternitate de langa Spitalul Județean Timișoara, intra in linie dreapta. CJT a facut predarea de amplasament și a dat ordinul de incepere a organizarii de șantier pentru viitoarea maternitate a Spitalului Județean…

- Constructorul care s-a ocupat de realizare reparațiilor la drumul județean dintre Jamu Mare și Clopodia va avea parte de o mare surpriza. Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Cristian Moș, a anunțat simplu: ”O lucrare pentru care Consiliul Județean Timiș n-o sa semneze recepția”. Moș, care…

- Muzeul Național al Banatului pregatește un maraton de evenimente cu ocazia ”Nopții Muzeelor 2021”. Pe langa evenimentul principal, mai sunt incluse in program ”Rondul de Noapte. Maratonul Vaccinarii la Muzeul Național al Banatului” și ”Je suis Giselle”, un spectacol de dans contemporan. Muzeul Național…

- Copiii cu dizabilitați din zona Lugojului vor avea parte de condiții de școlarizare mai bune. Miercuri a fost pusa piatra de temelie a unui nou internat școlar in Lugoj, destinat elevilor cu nevoi speciale de la Centrul pentru Educație Incluziva „Alexandru Roșca”. Investiția aparține Consiliului Județean…