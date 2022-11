Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Lugoj, Calin Dobra, a anunțat ca nu mai este lider de grup al consilierilor PSD din Consiliul Județean Timiș. Calin Dobra spune ca a renunțat la aceasta postura pentru ca “activitațile profesionale trebuie prioritizate” și pentru a se concentra “pe elaborarea…

- Consilierii județeni s-au intalnit astazi in ședința ordinara iar printre altele au votat hotararea privind „aprobarea contului de execuție al bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activitaților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor…

- Raul Olajos și-a pierdut locul de lider de grup al aleșilor județeni. Anunțul oficial a fost facut miercuri, in plenul Consiliului Județean Timiș (CJT), de catre vicepreședintele Cristian Moș (USR). Locul lui Olajos a fost luat de Vlad Șendroiu.

- Raul Olajos, vicepreședinte al USR Timiș, a fost schimbat din funcția de șef al grupului de consilieri județeni dupa ce, in urma cu cateva zile, l-a atacat intr-un interviu pe președintele filialei județene, Dominic Fritz. ”Este inacceptabil sa duci o cruciada din exterior in interior, sub un val puritan…

- Bazin de inot acoperit in Sebes: Investiția de aproape 10 milioane de lei, pe masa consilierilor județeni Bazin de inot acoperit in Sebes: Investiția de aproape 10 milioane de lei, pe masa consilierilor județeni Consilierii județeni din Alba vor avea de aprobat, in ședința de miercuri, 26 octombrie,…

- Consiliul Județean Timiș are de marți un nou membru, in persoana PNL-istului Laurentiu Grigore Timiș. El a depus juramantul in cadrul ședinței de plen ordinare de marți. Noul consilier județean liberal are 46 de ani, este pastor al Bisericii Eclesia, președinte la Asociația ”Speranța și Lumina” și director…

- Va fi pentru a treia oara anul acesta cand proiectul majorarii tarifelor la parcarea privata a Aeroportului Internațional Cluj, administrata de societatea GOTO PARKING SRL, este pe ordinea de zi a unei ședințe a Consiliului Județean.